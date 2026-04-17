LDH JAPANとソフトバンクは、AIを利用したダンス練習アプリ「AI DANCE LAB Supported by SoftBank」を発表した。5月28日から提供が開始され、利用料は月額1480円。ソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOのユーザーは初月無料で利用できる。 「AI DANCE LAB Supported by SoftBank」は、お手本動画と同じダンスを動画で撮影することで、AIが動きの差分を解析し、テキスト形式でアドバイスを行うアプリ。ユӦ