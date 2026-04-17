ＪＲＡは４月１７日、同日付で出国を予定していた栗東所属の香港遠征馬３頭（ジューンテイク、ジョバンニ、ジャンタルマンタル）の出発便が欠航したため、引き続き輸出検疫厩舎で検疫を実施していることを発表した。３頭はこの日、他の馬たちが使っていない１２時から１３時に、滋賀・栗東トレーニングセンターのコースを急きょ使用し、微調整を行った。チャンピオンズマイル（４月２６日、シャティン競馬場・芝１６００メート