【モデルプレス＝2026/04/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが4月15日、自身のTikTokを更新。これまでで1番短いというヘアスタイルを公開した。【写真】「今日好き」変顔バズった18歳美女「破壊力満点」新ヘア◆米澤りあ“過去一短い”ヘアスタイル披露米澤は「過去一髪短い」と記し、ピンクのパーカー姿のダンス動画を投稿。毛先を軽く外