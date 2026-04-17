ひろゆきこと実業家の西村博之さんが2026年4月17日にXを更新し、沖縄県の辺野古沖で発生した船転覆事故について言及。事故を起こした船を運航する抗議団体の共同代表が謝罪の意思を明かした上で、「それがないと自分たちは前に進むことができない」と述べたと報じられたことを批判した。「謝罪が手段になってる」事故では、修学旅行中だった同志社国際高校の生徒が巻き込まれ、女子生徒と船長の男性が死亡している。亡くなった女子