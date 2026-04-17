今日17日金曜は北日本や東日本を中心に日差しがあり、過ごしやすい陽気です。西日本は雲に覆われ、所々で雨が降っています。今日17日は比較的過ごしやすいものの、週末は気温が上昇します。19日日曜をピークに最高気温が25℃以上の夏日が急増するでしょう。急な暑さにご注意下さい。今日17日金曜は過ごしやすい陽気今日17日金曜は北日本や東日本を中心に日差しがあり、過ごしやすい陽気です。西日本は雲に覆われ、所々で雨が降って