天皇皇后両陛下が主催する「春の園遊会」が東京の赤坂御苑で催されました。きょう（17日）引退を表明したばかりの“りくりゅうペア”も出席しています。【写真を見る】【速報】春の園遊会始まる引退表明“りくりゅう”もメダリスト多数出席天皇皇后両陛下主催「春の園遊会」天皇皇后両陛下が主催午後2時前、両陛下をはじめ、秋篠宮ご夫妻や、愛子さま、佳子さまら皇室の12人が東京・港区にある赤坂御苑の丘に並ばれました。