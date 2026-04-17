関西テレビは17日、公式サイトを更新し、16日に放送されたカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）で、京都・南丹市で行方不明となっていた男児が遺体で発見された事件について、事件とは無関係な人物を容疑者として放送したことを報告、謝罪した。【画像】2日前にも…『Nスタ』内で異例の呼びかけを行っていた公式サイトでは、同番組において「京都・南丹市で起きた児童死体遺棄事件の放送におい