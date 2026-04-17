天皇皇后両陛下主催の「春の園遊会」が赤坂御苑ではじまりました。17日朝、今シーズン限りの現役引退を表明したフィギュアスケートの「りくりゅう」ペアなどミラノ・コルティナオリンピックで活躍した金メダリストらが招待されています。東京・港区の赤坂御苑では、17日午後、天皇皇后両陛下主催の「春の園遊会」が始まりました。17日の園遊会には、天皇皇后両陛下のほか、秋篠宮ご夫妻、両陛下の長女・愛子さま、秋篠宮家の二女・