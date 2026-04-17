北海道・厚岸町で2026年4月17日、クマのフンが発見されました。クマのフンが見つかったのは、厚岸町奔渡7丁目の住宅敷地内です。警察によりますと、17日午前4時ごろ、住人が自宅敷地内でシカの死骸を発見。役場に通報し、死骸を回収してもらっているところ、クマのフンが見つかったということです。シカの死がいには一部食べられたような痕跡がありました。警察はクマがシカを食べたとみて、周辺の警戒にあたっています。