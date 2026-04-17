17日、衆院内閣委員会において、日本維新の会の西田薫議員が「イレギュラーな時間割」を気にしながら質問した。【映像】“時計チラチラ”質問→国会で笑い（実際の様子）9時38分から西田議員は国家情報会議設置法案について質問していたが、9時56分すぎには時計を気にするような様子を見せながら「今総理も入られました。今日、私、10時まで。総理が10時に入るということで『10時までには必ず終われ』と我が党の浦野（靖人）理