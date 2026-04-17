出川哲朗（62）が16日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。WBC観戦に行ったエピソードを語った。出川はWBC準々決勝から観戦したといい、「ロッチの中岡誘ってきたんだけど、休みが1週間休むの大変だから。5日休みだったら準決勝から見れるから、『出川さん準決勝から見ませんか』って言われたから、『中岡、WBCをなめるな。準々決勝ヘタしたら南米のチームとか当たって負ける可能性があるから。ただ