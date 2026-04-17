フラワーＣで重賞初制覇を飾ったスマートプリエール（牝３歳、栗東・大久保龍志厩舎、父エピファネイア）は予定通り、オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）へ向かう。同レースで４着だったアメティスタ（牝３歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父キタサンブラック）もオークスへ。３月２８日の３歳１勝クラスで２勝目を挙げたメイショウハチコウ（牡３歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父ロジャーバローズ）はプリンシ