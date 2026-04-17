８連敗でリーグ東地区最下位に低迷するドロ沼メッツでフランシスコ・リンドア内野手（３２）が猛批判にさらされている。リードオフマンながら打率１割８分４厘、１本塁打、１打点と不振にあえぎ、守備でも精彩を欠くプレーが目立っている。リーダー的な存在としてチームをけん引してきたスターが足を引っ張る状態が続き、米メディアの風当たりも日増しに強まっている。「ニューヨーク・デイリーニュース」は「開幕から３週間で打