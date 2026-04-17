１２日に俳優の志尊淳が主演する日本テレビ系連続ドラマ「１０回切って倒れない木はない」（日曜・後１０時半）が放送された。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年（志尊）が、２３年ぶりに戻った日本で医師の女性と惹（ひ）かれ合っていく。日韓をまたぐ波乱万丈の純愛ラブストーリーだ。作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏が企画を務める。秋元氏は今期、フジテレビ系でも連続ドラマ「夫婦別