女性９人組グループ「ＮｉｚｉＵ」のミイヒ（ＭＩＩＨＩ）が公開した“夜桜”ショットの美しさが反響を呼んでいる。ミイヒは１７日までに自身のインスタグラムを更新。「夜桜、、、」と記し、夜空をバックに、満開の桜の前に立ってほほえむショットをアップした。この投稿には、「わぁ素敵」「みひたんと桜似合いすぎほんと可愛すぎて大好き！」「今日も癒しをありがとう」「桜に負けないミイヒ」「桜似合いすぎてる桜