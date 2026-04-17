【モデルプレス＝2026/04/17】Snow Manの佐久間大介が4月15日、自身のInstagramを更新。姪っ子達との写真を公開し反響を呼んでいる。【写真】スノメンバー「可愛いが渋滞」姪っ子を抱っこする姿◆佐久間大介、姪っ子達との仲良しショット佐久間は「 姪っ子達。少し前に親戚で集まる機会あったからその時の」とつづり、写真を複数枚投稿。姪っ子を抱っこしてカメラに目線を向ける姿などを公開している。◆佐久間大介の写真に投稿こ