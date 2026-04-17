ミラノ・コルティナ五輪のペアで日本史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来選手・木原龍一選手ペアが17日、自身のSNSで現役引退を発表。長年日本をけん引したスターの引退が続きますが、次世代の若手選手の活躍にも期待がかかります。今シーズンは、女子シングルで銀メダルを獲得した坂本花織選手も世界選手権で4度の優勝と輝かしい成績を最後に引退。トップメダリストたちが相次いでリンクを去ることになりますが