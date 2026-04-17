京都府南丹市の山林に男子児童の遺体が遺棄された事件で、父親が逮捕前の任意の聴取で「首を絞めつけて殺した」という趣旨の供述をしていたことが分かりました。南丹市園部町の会社員・安達優季容疑者（37）は、先月23日の朝から今月13日の夕方ごろまでの間に、町内の山林に息子の結希さん（11）の遺体を運び、遺棄した疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、警察は安達容疑者のスマートフォンやカーナビの位置情報を分析