◇MLB パドレス5-2マリナーズ(日本時間17日、ペトコ・パーク)7連勝中のパドレスがこの日も投打で選手たちが躍動しました。序盤に大量点を奪うと5-2で逃げ切り、この3連戦をスイープ。連勝を「8」に伸ばしました。前戦では9回に5点を奪い劇的サヨナラ勝ちをおさめたパドレス打線。この日は2回に早速本領発揮となります。1死から6番・シーツ選手の2塁打に始まり3連打で1点を先制すると、1番・ロレアノ選手の内野ゴロの間に2点目を追