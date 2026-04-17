金鯱賞で重賞２勝目を挙げたシェイクユアハート（牡６歳、栗東・宮徹厩舎、父ハーツクライ）は宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）に向かうことになった。鞍上は引き続き、古川吉洋騎手＝栗東・フリー＝。当初は札幌記念・Ｇ２（８月１６日、札幌競馬場・芝２０００メートル）から天皇賞・秋・Ｇ１（１１月１日、東京競馬場・芝２０００メートル）へ向かうプランだったが、宮調教師は「先週も（放牧