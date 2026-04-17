夕方は、家事と育児が重なり、気づけば気持ちに余裕がなくなりがちな時間。保育園から帰ってすぐの慌ただしさの中、4歳の娘がそっと差し出してきた一枚の紙がありました。そこに書かれていた、たった3文字の言葉に、張りつめていた心がふっとほどけたのです。忙しさに追われていた筆者自身の体験談をご紹介します。 余裕のない私