◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・井上拓真―井岡一翔（５月２日、東京ドーム）世界４階級制覇で、ＷＢＣ世界バンタム級４位・井岡一翔（３７）＝志成＝が１７日、所属ジムで練習を公開した。日本人初の５階級制覇達成がかかる井上拓真（大橋）との一戦に「注目していただいている一戦だと思うので、皆さんの期待以上の試合をしたい。僕としては勝って５階級制覇をし