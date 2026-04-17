NMB48の元メンバーでタレントの上西怜が16日、自身のインスタグラムを更新。オリジナルの枕作り体験を報告した。 【写真】自分好みのサイズを確かめながら…これで夜も快適に 「枕作りに行ってきたよいろんな素材から一つずつ選んで自分だけの枕を作ってきました」とつづり、綿やビーズなど枕の中身を吟味して丁寧に入れ込む作業の様子を公開。同じく元NMBの小島花梨、水田詩織とともに京都の工房を訪ね、同工