4月16日に中村俊輔氏の日本代表コーチ就任が決まった日本代表・森保一監督が4月17日、日本代表コーチに就任した中村俊輔氏への期待を語った。都内の衆議院第二議員会館で行われた「サッカー外交推進議員連盟」および「障がい者サッカーを応援する国会議員連盟」合同総会に出席。総会後に取材に応じ、16日に就任が決まった中村コーチについて「スタッフ全体のサポートであったり、選手個々にアプローチをしてもらいたいと思ってい