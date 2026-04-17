女優でタレントの吉川ひなの（46）が17日、インスタグラムを更新。日本で新たな活動を開始すると報告した。吉川は昨年3月、家族で暮らしていた米ハワイから日本に帰国し、シングルマザーとして子どもたちと沖縄で新生活を始めたことを報告していた。今回の投稿では「去年、子どもたちと沖縄に引っ越して、あっという間に1年。暮らしも少しずつ整ってきました」と近況を伝えた。続けて「これまでは自分のペースとのバランスもあって