「一つ一つの支えが私たちを強くし、ここまで歩んでくる原動力になりました」。１７日に今季限りでの現役引退を表明したフィギュアスケート・ペアの「りくりゅう」こと、三浦璃来（りく）選手（２４）、木原龍一選手（３３）組（木下グループ）は、ペア結成後の７シーズンを振り返り、感謝の思いをＳＮＳにつづった。男女のシングルが盛んな日本で、ペアは専門の指導者が少なく、男性が女性を持ち上げるリフトなど危険を伴う技