上方落語の桂米團治（67）が17日、大阪市内で「話芸の真髄〜上方落語×イタリア独白劇〜」の記者発表を行った。公演は6月2日、天満天神繁昌亭で行われ、イタリア語による一人芝居「MIGLIORE模範の人」（日本語字幕付き）を俳優で映画監督のヴァレリオ・マスタンドレアが演じる。その後は米團治との対談あり、落語ありの異色イベント。上方落語協会とイタリア文化会館（大阪）の共催で行われる。日伊修好160周年、大阪・ミラノ姉