お笑いトリオ、パンサーの向井慧が17日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅうペア」こと、三浦璃来と木原龍一が電撃引退したことについてコメントした。2人はお互いのSNSで同日、「今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。新しいことに2人で挑戦していきます」などと表明していた。向井は、「僕らからす