高市総理が見直しを検討するとしている裁量労働制について、厚生労働省は実態を把握するための調査を検討していると明らかにしました。裁量労働制は、実際に働いた時間ではなく、あらかじめ企業と労働者で決めた時間を働いたとみなして賃金を支払うもので、高市総理が「見直しの検討を進める」と表明しています。こうした中、厚労省はきょう開かれた審議会で、裁量労働制の実態を把握するための調査を検討していると明らかにしまし