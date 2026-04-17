２０２７年に創立１５０周年を迎える青森市橋本の市立橋本小学校が、児童数の減少のため同年３月末で閉校することが市教育委員会への取材でわかった。劇作家の寺山修司ら多くの著名人が学んだことでも知られる。同小の今月１日現在の児童数は２年生２人、４年生３人、特別支援学級１人の計６人。２年生と４年生は複式学級として１クラスで学んでいる。同小では寺山のほか、ベトナム戦争の報道写真で知られるカメラマン・沢田