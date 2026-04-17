国会では、政府の情報収集や分析力を高めるための法案についてプライバシーの保護などをめぐって論戦が行われています。【映像】高市総理「市民の方が調査の対象になるのは想定しがたい」政治部・奥住記者「野党側は、法案の成立が市民活動の監視につながることはないのか質しました」中道改革連合・長妻昭衆議院議員「政府の政策に反対するデモや集会に参加しただけの人に対して顔写真撮影や本名、職業を調査をしていくと。これ