１６日に放送された日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」では、解説の亀井正貴弁護士が、生放送の最中に体調不良に見舞われ、途中退席したが、改めて司会の宮根誠司の対応に一夜明けてもネットは「さすが」の声が上がっている。亀井弁護士は、生放送の途中で突然、ろれつが回らなくなり、言葉が聞き取りづらい状態に。体も固まったままで、明らかに体調異変。すぐに宮根がかけより「大丈夫ですか」「一回座って」などとフォロ