日本代表の森保一監督が１７日、都内の衆議院第二会館で「サッカー外交推進議員連盟」「障がい者サッカーを応援する国会議員連盟」合同総会に出席。その後の取材対応で、１６日に日本代表コーチに就任した中村俊輔氏への思いを語った。森保監督は直近の英国遠征で、解説者として訪れていた中村氏と対面した。現地では「選手たちが彼のことをすごく慕っている光景を見ても、やはり選手からのリスペクトもあると感じた。そういう