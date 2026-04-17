プロ野球ロッテの「珍プレー」が、インターネットで話題を集めている。衆目を集めたのは、2026年4月16日にZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ対日本ハム戦のワンシーンだ。「珍プレー行き確定www」3−3の同点で迎えた5回。ロッテは1死後、ネフタリ・ソト内野手（37）がセンター前ヒットで出塁した。続く藤岡裕大内野手（32）は、レフト前にヒットを放った。打球はワンバウンドしてレフト西川遥輝外野手（34）の前に。西川は体で