【フィグゼロ電光超人グリッドマン（特撮カラー版）】 2027年3月 発売予定 価格：37,800円 スリーゼロは、可動フィギュア「フィグゼロ電光超人グリッドマン（特撮カラー版）」を2027年3月に発売する。価格は37,800円。 本商品はTVシリーズ「電光超人グリッドマン」より「グリッドマン」を12インチ可動フィギュア化したもの。高さ約30cm（ノンスケ&