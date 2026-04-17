【R/C 陸上自衛隊 10式戦車 防水仕様】 10月発売予定 価格：10,780円 商談会「おもちゃビジネスフェア2026」のハピネットブースで大きく目立っていたのが「R/C 陸上自衛隊 10式戦車 防水仕様」である。2026年10月発売予定で、価格は10,780円。全長40cmを超える大型のモデルだ。今回は白い樹脂で成型された試作モデルを展示していた。 全長40cmを超える大型モデル。戦車なら