韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「비둘기（ピドゥルギ）」の意味は？「비둘기（ピドゥルギ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、都市部でも地方でも見かける鳥！「비둘기（ピドゥルギ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解