◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝１７日、栗東トレセン武豊騎手との新コンビで挑むロードフィレール（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父キズナ）はフラットワークを終えてから芝コースへ。最後は坂路を駆け上がって調整した。田嶋助手は「競馬が近いと分かったのか、ちょっと気合が入ってましたね」と好気配を感じ取る。前走の若葉Ｓは、目の外傷による長期休養明けにもかかわらず２着を