ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日、現役引退を表明した。２人で出場した２度目の五輪で、日本フィギュアスケート界に歴史を刻んだ「りくりゅう」。ショートプログラム（ＳＰ）５位からの逆転劇は、日本中を感動の渦に巻き込んだ。三浦、木原組はこの五輪、団体、個人で４度の演技に臨んだ。団体はＳＰ、フリーともに１位を獲得