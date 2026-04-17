発売のたびに即完売を記録し、“最短1分で完売”という驚きの実績を持つ「Minimal」のクッキー缶が、ついに期間限定で増産されます♡カカオの魅力を最大限に引き出した6種の味わいは、一度食べたら忘れられない特別な存在。職人の手仕事によるこだわりと、Bean to Bar専門店ならではの奥深い味わいが詰まった贅沢な一缶を、この機会にぜひチェックしてみてください。 即完売を続ける人気クッキー缶 「チョ