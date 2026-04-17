きょう17日（金）午前、気象庁から、最高気温40℃以上の新名称が「酷暑日（こくしょび）」に決定したと発表がありました。今年の夏も暑くなりそうですので、早めに体を熱さに慣れさせる暑熱純化を行った方がいいでしょう。週末はさっそく、この時季としては暑くなりそうです。【画像でみる】あさって（19日）は25℃以上続出全国の週間予報沖縄や西日本折りたたみ傘あると安心きょう17日（金）はおおむね晴れて、昼間は過ごしや