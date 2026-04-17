“くみっきー”ことタレントの舟山久美子の夫婦TikTokアカウントが4月15日（水）までに更新され、旦那が舟山を“隠し撮り”した動画が100万回以上再生され話題になっている。【動画】旦那が顔出し！「余裕の塊」なくみっきー夫妻の会話の様子■広すぎる玄関にも注目！2019年に一般男性と結婚した舟山。現在2児の母で、「ましゅみこ夫妻」というTikTokアカウントでは、子育ての様子や、夫婦の仲むつまじい姿を更新し続けてい