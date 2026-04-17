俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第15回が、17日に放送され、りん（見上愛）の周囲に迫る不穏な気配が描かれ、視聴者の間で緊張感が高まった。【写真】ネットをざわつかせた人物同作は、対照的な価値観を持つ2人の看護師が“最強のバディ”へと成長していく姿を描く物語。明治の激