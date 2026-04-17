俳優綾瀬はるかが17日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。公開中の映画「人はなぜラブレターを書くのか」（石井裕也監督）の魅力を語った。綾瀬は劇中で、高校通学時にあこがれていた男性に24年越しに書いたラブレターを書く。それが奇跡を起こす実話に基づいた物語だ。出演依頼を受けた時、「しっかりした話。勇気をもってちゃんとやらないとというのと、監督からのラブレターだと思って受けました」と振り