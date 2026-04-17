フジテレビ系音楽番組『STAR』(毎週木曜19:00〜)の初回放送から一夜明けた17日、MCの上垣皓太朗アナウンサーと総合演出の浜崎綾氏が取材に応じ、上垣アナは番組ナビゲーターを務めたanoへ感謝の気持ちを語った。上垣皓太朗アナウンサー○ano「ちょっと近すぎない？」上垣アナは、前日の『STAR』初回生放送を終えて「やっと緊張から解放された」と率直な気持ちを語った。番組でのエピソードを聞かれ、「anoさんにはとても助けられま