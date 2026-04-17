玉野海上保安部提供 4月16日午後9時半ごろ、岡山県瀬戸内市の牛窓沖（黒島東側）で、プレジャーボート1隻が岩場に乗り揚げ、乗っていた瀬戸内市の男性(80)が約1時間後に救助されました。 玉野海上保安部によりますと、男性は擦り傷程度のけがをしましたが命に別状はないということです。油の海への流出はありません。 岩場に乗り揚げた経緯は、調査中だということです。