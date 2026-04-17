『映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』より、新たな出会いと“花咲く”11人の奮闘を描く本予告が解禁。あわせて、入場者プレゼント第1弾と劇場グッズの情報も発表された。【写真】入場者プレゼント第1弾の描き下ろしミニ色紙（11種）ラブライブ！シリーズの第5作目として、アプリゲーム「Link! Like! ラブライブ！」などで展開中の『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』