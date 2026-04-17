映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』より、期待が高まるファイナル予告＆新アートが解禁された。【動画】マンダロリアンとグローグーの掛け合いが胸アツ！ファイナル予告「スター・ウォーズ」作品として約7年ぶりに劇場公開となる本作は、『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード 6）』でのダース・ベイダーの死により帝国が崩壊した銀河を舞台に、孤高の賞金稼ぎ＜マンダロリアン＞と強