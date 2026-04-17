◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１７日、栗東トレセン昨年のデイリー杯２歳Ｓ以来の勝利を狙うアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）はＣＷコースをサッと流し、輸送前日の最終調整を終えた。始動戦だった前走の報知杯弥生賞は３着。好位追走から最後に脚色が鈍ったが、友道調教師はしっかりと前を向く。「前走は折り合っていたし、距離のメドは