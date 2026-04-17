巨人の阿部慎之助監督が１７日、吉川尚輝内野手（３１）が１６日からファームで三塁の守備練習をスタートさせたことに言及した。「近い将来のためだよね。直接話して、練習くらい、遊びでいいからやっといてって言って。本人も乗り気だったから」と吉川とコミュニケーションを取った上での動きと説明した。昨秋に両股関節の手術を受け、２月のキャンプは３軍で慎重に段階を踏んできた。４月５日の３軍戦・航空自衛隊千歳戦（